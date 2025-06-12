Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

Прогноз погоды в Украине обещает преимущественно дождевые и облачные условия, несмотря на отдельные прояснения на юге и западе, сообщает Politeka.

В пятницу, 13 июня, дожди с грозами ожидаются в Харькове, Киеве и Львове, вместо Одессы обойдется непогода — там сохранится сухость.

Харьков встретит пятницу ливнями с грозами уже утром. Температура будет колебаться от +11°C утром до +18°C днем. В субботу дожди несколько утихнут, но не прекратятся, а в воскресенье снова усилятся днем. Температура будет постепенно повышаться до +20°C.

В Киеве 13 июня будет облачно с осадками в течение всего дня, которые начнут ослабевать вечером. В субботу возможны кратковременные осадки, а в воскресенье сухо, хоть и пасмурно. Самая высокая температура – ​​до +22°C в воскресенье днем.

На юге , в Одессе , содержатся стабильные условия: без осадков, с ясным утром и вечером. От +15°C ночью до +23°C днем. Все три дня будут тёплыми и комфортными.

Львов встретит пятницу облаками, а после обеда возможен дождь. В субботу влажность сохранится, однако в воскресенье жителей и гостей города ждет солнечный, ясный день. Температура будет достигать +22°C.

Народные приметы связывают эти дни с прогнозами урожая: если много росы - жди жары; если долго кует кукушка – условия будут теплыми.

Следовательно, прогноз погоды в Украине свидетельствует: до конца недели следует ожидать нестабильных погодных условий с дождями и кратковременными прояснениями.

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