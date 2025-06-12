Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі вихідні обіцяє складні метеоумови, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, місто перебуватиме під впливом циклону, тож на жителів очікують опади, грози та висока вологість.

У п’ятницю, 13 червня, від самого ранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом протягом усього дня. Вранці та вдень синоптики прогнозують сильний дощ із грозою, а ввечері — незначні опади. Температура повітря коливатиметься від +11° вранці до +18° вдень. Вітер — південно-західний, до 5 м/с. Атмосферний тиск — стабільний, 743–745 мм рт. ст.

У суботу, 14 червня, небо залишиться похмурим. Зранку очікується дощ, який припиниться лише під вечір. Температура підвищиться до +22° вдень, проте висока вологість збережеться. Вітер посилиться до 5,6 м/с, а ймовірність опадів сягне 89%.

Неділя, 15 червня, принесе ще один похмурий день із опадами. Зранку — дрібний дощ, який вдень посилиться. Ближче до вечора атмосферні явища поступово вщухнуть. Максимальна температура — +20°.

За народними прикметами, дощ у ці дні обіцяє гарний урожай льону, конопель і жита.

Прогноз погоди у Харкові свідчить, що найближчі дні українцям варто планувати з урахуванням опадів та мінливої хмарності.

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