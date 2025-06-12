Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и поведали все детали.

Прогноз погоды в Харькове в ближайшие выходные обещает сложные метеоусловия, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, город будет находиться под влиянием циклона, поэтому жителей ожидают осадки, грозы и высокая влажность.

В пятницу, 13 июня, с утра небо затянется облаками, которые будут оставаться над городом в течение всего дня. Утром и днем ​​синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой, а вечером небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться от +11° утром до +18° днем. Ветер юго-западный, до 5 м/с. Атмосферное давление – стабильное, 743–745 мм рт. ст.

В субботу, 14 июня, небо останется пасмурным. Утром ожидается дождь, который прекратится только к вечеру. Температура повысится до 22° днем, однако высокая влажность сохранится. Ветер усилится до 5,6 м/с, а вероятность осадков достигнет 89%.

Воскресенье, 15 июня, принесет еще один пасмурный день с осадками. Утром мелкий дождь, который днем ​​усилится. Ближе к вечеру атмосферные явления постепенно утихнут. Максимальная температура – ​​+20°.

По народным приметам, дождь в эти дни сулит хороший урожай льна, конопли и ржи.

Прогноз погоды в Харькове свидетельствует, что в ближайшие дни украинцам следует планировать с учетом осадков и переменной облачности.

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