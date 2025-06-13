Подорожчання продуктів в Україні спостерігається на фоні стабільного попиту та сезонних коливань.

Подорожчання продуктів в Україні продовжується, про що свідчать свіжі дані про зміну цін у червні, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу «Мінфін», у різних регіонах країни фіксують поступове, хоча й помірне, зростання вартості основних продуктів харчування. Зокрема, дорожчають крупи, цукор, вершкове масло, сметана та молочні продукти.

У Полтавській області гречка подорожчала в середньому на 15 копійок — до 34,25 грн/кг, а ціни у мережах коливаються від 29,90 в Auchan до 43,20 грн у Megamarket. Манна крупа «Хуторок» додала в ціні 80 копійок і тепер коштує 29,41 гривень, а цукор кристалічний виріс у вартості на 72 копійки — до 34,27 за кг.

У Харківській області середня вартість кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл) на початок місяця становить 61,49 грн із коливаннями у різних магазинах. Масло «Яготинське» 73% подорожчало на 5 гривень і коштує 108,95 грн, а сметана «Президент» 15% додала 50 копійок.

Подорожчання продуктів в Україні спостерігається на фоні стабільного попиту та сезонних коливань, що впливає на бюджет споживачів. Рекомендується уважно порівнювати ціни у різних торгових мережах, щоб знайти найбільш вигідні пропозиції.

З огляду на зміну собівартості виробництва та сезонні фактори, можна очікувати подальші коливання вартості харчових товарів.

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