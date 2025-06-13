Подорожание продуктов в Украине продолжается, о чем свидетельствуют свежие данные об изменении цен в июне, сообщает Politeka.

По информации портала « Минфин », в разных регионах страны фиксируют постепенное, хотя и умеренное, рост стоимости основных продуктов питания. В частности, дорожают крупы, сахар, сливочное масло, сметана и молочные продукты.

В Полтавской области гречка подорожала в среднем на 15 копеек – до 34,25 грн/кг, а цены в сетях колеблются от 29,90 у Auchan до 43,20 грн в Megamarket. Манная крупа «Хуторок» прибавила в цене 80 копеек и теперь стоит 29,41 гривен, а кристаллический сахар вырос в стоимости на 72 копейки — до 34,27 за кг.

В Харьковской области средняя стоимость кефира «Крестьянский» 2,5% (950 мл) на начало месяца составляет 61,49 грн с колебаниями в разных магазинах. Масло «Яготинское» 73% подорожало на 5 гривен и стоит 108,95 грн, а сметана «Президент» 15% добавила

Подорожание продуктов Украины наблюдается на фоне стабильного спроса и сезонных колебаний, что влияет на бюджет потребителей. Рекомендуется внимательно сравнивать цены в разных торговых сетях, чтобы найти наиболее выгодные предложения.

Учитывая изменение себестоимости производства и сезонные факторы, можно ожидать дальнейших колебаний стоимости пищевых товаров.

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