Планове відключення світла в Харківській області відбудеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електрообладнанні 13 червня і торкнеться воно мешканців низки вулиць у місті Дергачі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Дергачівському РЕМ АТ "Харківобленерго".

Зокрема, 13 червня з 09:00 до 17:00 електроенергію тимчасово відключать за наступними адресами у Дергачах: в’їзд Івана Мазепи, в’їзд Олега Кошового, вул. Земборських, Культури, Ростислава Рибальченка, вулиця Садова, вулиця Сумський шлях, провулки Виноградовий, Корсіковський, Освітній, Партизанів, Петропавлівський та Трудовий.

Енергетики пояснюють, що такі роботи є необхідними для стабільного функціонування електромережі, а також для підвищення надійності постачання електроенергії у подальшому. У "Харківобленерго" закликають мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і завчасно підготуватися до відключення.

Відключення світла в Харківській області триватиме весь робочий день, тому жителям варто зарядити мобільні пристрої, підготувати необхідні електроприлади та врахувати зміну графіка у побуті.

У разі ускладнень або аварійних ситуацій радять звертатися до місцевих дільниць обленерго або телефонувати за номерами контакт-центру.

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