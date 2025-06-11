Відключення світла в Полтавській області торкнуться Скороходівська громади 12 червня повідомляє, Politeka.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» очікуються тимчасові перерви в електропостачанні на території Полтавського району.

Основні адреси та час знеструмлень:

село Нова Знам'янка

З 08:00 до 19:00 за адресами: вул. Вовка, вул. Героїв України, вул. Квіткова, вул. Мирна, вул. Шевченка.

Причина: роботи з приєднання до електромереж.

Майдан, села Лозуватка, Скороходове, Таверівка, Чутове та інші населені пункти

З 08:00 до 17:00, можливі перерви на вулицях: Лугова, Перемоги, Харківська, Центральна, Шевченка, Незалежності, Миру, Садова та інші.

Причина: технічне обслуговування та роботи за заявами користувачів.

село Петрівка

З 08:00 до 17:00 на вулицях Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна.

Причина: роботи з розчищення трас повітряних ліній.

м. Кременчук, села Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Потоки та інші

З 08:00 до 19:00 (деякі зони), пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж.