Відключення світла в Полтавській області торкнуться Скороходівська громади 12 червня повідомляє, Politeka.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» очікуються тимчасові перерви в електропостачанні на території Полтавського району.

Основні адреси та час знеструмлень:

  • село Нова Знам'янка
    З 08:00 до 19:00 за адресами: вул. Вовка, вул. Героїв України, вул. Квіткова, вул. Мирна, вул. Шевченка.
    Причина: роботи з приєднання до електромереж.

  • Майдан, села Лозуватка, Скороходове, Таверівка, Чутове та інші населені пункти
    З 08:00 до 17:00, можливі перерви на вулицях: Лугова, Перемоги, Харківська, Центральна, Шевченка, Незалежності, Миру, Садова та інші.
    Причина: технічне обслуговування та роботи за заявами користувачів.

  • село Петрівка
    З 08:00 до 17:00 на вулицях Григорія Сковороди, Незалежності, Радгоспна, Шкільна.
    Причина: роботи з розчищення трас повітряних ліній.

  • м. Кременчук, села Вільна Терешківка, Нова Знам’янка, Потоки та інші
    З 08:00 до 19:00 (деякі зони), пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж.

  • смт. Скороходове, Білецьківка, Бурти, Маламівка та інші
    З 08:00 до 20:00, включно з капітальними ремонтами за річною програмою.

лампи

Мешканців просять врахувати можливі тимчасові незручності та забезпечити безпечне використання електроприладів у період відключень світла в Полтавській області.

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