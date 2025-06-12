Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надаються не кожного дня, а за встановленим графіком.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів роздаються у благодійних організаціях та фондах у встановлені терміни, повідомляє Politeka.net.

Ми забрали корисну інформацію для шукачів підтримку.

Запоріжжя та область

Надає благодійний фонд "Посмішка ЮА" за підтримки ООН.

До 13 червня 2025 року включно відбуватиметься роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області.

Допомога буде надаватися у таких громадах:

Преображенська, Пологівський район : села Преображенка, Вільнянка, Микільське, Омельник;

: села Преображенка, Вільнянка, Микільське, Омельник; Новомиколаївська, Запорізький район : села Зелене, Трудове, Підгірне, Веселий Гай, Новомиколаївка, Новоіванівка, Сторчове, Софіївка, Терсянка;

: села Зелене, Трудове, Підгірне, Веселий Гай, Новомиколаївка, Новоіванівка, Сторчове, Софіївка, Терсянка; Комишуваська, Запорізький район ;

; Оріхівська, Пологівський регіон : місто Оріхів;

: місто Оріхів; Біленьківська, Запорізький регіон : села Лисогірка, Мар’ївка;

: села Лисогірка, Мар’ївка; Михайло-Лукашівська, Запорізький регіон: села Привільне, Максимівка, Антонівка, Андріанівка, Михайло-Лукашеве.

Інформацію щодо точного місця та часу видачі продуктових наборів можна знайти у соціальних мережах відповідних громад. Перелік офіційних сторінок громад доступний на сайті Запорізької обласної державної адміністрації за посиланням.

Харків та область

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас.

У межах проєкту Emergency Appeal 24 волонтери продовжують надавати гуманітарну допомогу людям, які постраждали внаслідок війни в Україні. Основна мета ініціативи — задоволення базових потреб постраждалого населення та створення умов для їхнього відновлення з гідністю.

Допомога надається у вигляді:

гігієнічних наборів, адаптованих для різних груп — дітей, жінок, чоловіків, а також людей з інвалідністю;

продуктів харчування, які безкоштовно отримують внутрішньо переміщені особи та пенсіонери у Харкові;

спальних мішків, необхідних для забезпечення тимчасового прихистку або проживання в складних умовах.

Суми та область

Гуманітарний штаб надає допомогу соціально вразливим категоріям українців у вигляді гігієнічних наборів. Також тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 9:00 до 15:00. Адреса: вул. Воскресенська, 16.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється двічі на тиждень — у вівторок і п’ятницю. У ці дні:

Видається 200 талонів у порядку живої черги.

Додатково вносять до списку 50 матерів для отримання дитячого харчування та підгузків.

Усі охочі отримати продуктовий набір записуються до списку.

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