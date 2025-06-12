Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляются не каждый день, а по установленному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров раздаются в благотворительных организациях и фондах в установленные сроки, сообщает Politeka.net.

Мы забрали полезную информацию для соискателей поддержки.

Запорожье и область

Предоставляет благотворительный фонд "Улыбка ЮА" при поддержке ООН.

До 13 июня 2025 года будет включаться раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области.

Помощь будет оказываться в таких общинах:

Преображенская, Пологовский район : села Преображенка, Вольнянка, Никольское, Омельник;

: села Преображенка, Вольнянка, Никольское, Омельник; Новониколаевская, Запорожский район : села Зеленое, Трудовое, Подгорное, Веселый Гай, Новониколаевка, Новоивановка, Сторчево, Софиевка, Терсянка;

: села Зеленое, Трудовое, Подгорное, Веселый Гай, Новониколаевка, Новоивановка, Сторчево, Софиевка, Терсянка; Камышевская, Запорожский район ;

; Ореховская, Пологовский регион : город Орехов;

: город Орехов; Беленьковская, Запорожский регион : села Лысогорка, Марьевка;

: села Лысогорка, Марьевка; Михайло-Лукашевская, Запорожский регион: села Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка, Михайло-Лукашево.

Информацию о точном месте и времени выдачи продуктовых наборов можно найти в социальных сетях соответствующих общин. Список официальных страниц общин доступен на сайте Запорожской областной государственной администрации по ссылке.

Харьков и область

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас.

В рамках проекта Emergency Appeal 24 волонтеры продолжают оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате войны в Украине. Основная цель инициативы – удовлетворение базовых потребностей пострадавшего населения и создание условий для их восстановления с достоинством.

Помощь оказывается в виде:

гигиенических наборов, адаптированных для разных групп – детей, женщин, мужчин, а также людей с инвалидностью;

продуктов питания, которые бесплатно получают внутриперемещенные лица и пенсионеры в Харькове;

спальных мешков, необходимых для обеспечения временного убежища или обитания в сложных условиях.

Сумы и область

Гуманитарный штаб оказывает помощь социально уязвимым категориям украинцев в виде гигиенических наборов. Также здесь можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

График работы: понедельник - пятница, с 9:00 до 15:00. Адрес: ул. Воскресенская, 16.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется дважды в неделю - во вторник и пятницу. В эти дни:

Выдается 200 талонов в порядке живой очереди.

Дополнительно вносят в список 50 матерей для получения детского питания и подгузников.

Все желающие получить продуктовый набор записываются в список.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.