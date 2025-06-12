Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров раздаются в благотворительных организациях и фондах в установленные сроки, сообщает Politeka.net.
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Запорожье и область
Предоставляет благотворительный фонд "Улыбка ЮА" при поддержке ООН.
До 13 июня 2025 года будет включаться раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области.
Помощь будет оказываться в таких общинах:
- Преображенская, Пологовский район: села Преображенка, Вольнянка, Никольское, Омельник;
- Новониколаевская, Запорожский район: села Зеленое, Трудовое, Подгорное, Веселый Гай, Новониколаевка, Новоивановка, Сторчево, Софиевка, Терсянка;
- Камышевская, Запорожский район;
- Ореховская, Пологовский регион: город Орехов;
- Беленьковская, Запорожский регион: села Лысогорка, Марьевка;
- Михайло-Лукашевская, Запорожский регион: села Привольное, Максимовка, Антоновка, Андриановка, Михайло-Лукашево.
Информацию о точном месте и времени выдачи продуктовых наборов можно найти в социальных сетях соответствующих общин. Список официальных страниц общин доступен на сайте Запорожской областной государственной администрации по ссылке.
Харьков и область
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас.
В рамках проекта Emergency Appeal 24 волонтеры продолжают оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате войны в Украине. Основная цель инициативы – удовлетворение базовых потребностей пострадавшего населения и создание условий для их восстановления с достоинством.
Помощь оказывается в виде:
- гигиенических наборов, адаптированных для разных групп – детей, женщин, мужчин, а также людей с инвалидностью;
- продуктов питания, которые бесплатно получают внутриперемещенные лица и пенсионеры в Харькове;
- спальных мешков, необходимых для обеспечения временного убежища или обитания в сложных условиях.
Сумы и область
Гуманитарный штаб оказывает помощь социально уязвимым категориям украинцев в виде гигиенических наборов. Также здесь можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.
График работы: понедельник - пятница, с 9:00 до 15:00. Адрес: ул. Воскресенская, 16.
Выдача гуманитарной помощи осуществляется дважды в неделю - во вторник и пятницу. В эти дни:
- Выдается 200 талонов в порядке живой очереди.
- Дополнительно вносят в список 50 матерей для получения детского питания и подгузников.
- Все желающие получить продуктовый набор записываются в список.
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