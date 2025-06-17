Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило розмір грошової допомоги для пенсіонерів, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Politeka.net.

Метою програми є підтримка в покритті базових потреб — таких як тимчасове житло, харчування та засоби гігієни.

Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, так і громадяни, які повернулися до свого постійного місця проживання — включно з тими, хто був змушений виїхати за кордон.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів становить 3 600 грн на одну особу щомісяця протягом трьох місяців. Загальна сума виплати — 10 800 грн на кожного члена родини.

Географія програми:

Подати заявку можна у десяти містах: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків та Чернігів.

Хто може претендувати:

Родини, які не отримували фінансової підтримки від міжнародних організацій раніше, мають місячний дохід нижче 5 400 грн на одного члена сім’ї, та належать до однієї з таких категорій вразливості:

один із батьків із дитиною або дітьми віком до 18 років;

родини, де є особи віком 55+ (зокрема самотні літні люди або літні з малолітніми дітьми);

сім'ї з особами з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Грошова допомога для пенсіонерів не надається, якщо члени родини вже отримали аналогічну фіндопомогу від інших гуманітарних організацій, наприклад, 2 220 грн на місяць на особу від іншого агентства ООН. Це пов’язано з тим, що гуманітарні організації координують зусилля, щоб уникнути дублювання виплат.

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