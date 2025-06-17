Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило размер денежной помощи для пострадавших в результате войны пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Целью программы является поддержка покрытия базовых потребностей — таких как временное жилье, питание и средства гигиены.

Подать заявку могут как внутренне перемещенные лица, так и вернувшиеся к своему постоянному месту жительства — включая тех, кто был вынужден уехать за границу.

Размер денежной помощи для пенсионеров составляет 3 600 грн. на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев Общая сумма выплаты — 10 800 грн. на каждого члена семьи.

География программы:

Подать заявку можно в десяти городах: Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков и Чернигов.

Кто может претендовать:

Семьи, которые не получали финансовой поддержки от международных организаций ранее, имеют месячный доход ниже 5 400 грн на одного члена семьи и относятся к одной из следующих категорий уязвимости:

один из родителей с ребенком или детьми младше 18 лет;

семейства, где есть лица 55+ (в том числе одинокие пожилые люди или пожилые с малолетними детьми);

семейства с лицами с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Денежная помощь для пенсионеров не предоставляется, если члены семьи уже получили аналогичную финпомощь от других гуманитарных организаций, например, 2220 грн в месяц в лицо от другого агентства ООН. Это связано с тем, что гуманитарные организации координируют усилия, чтобы избежать дублирования выплат.

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