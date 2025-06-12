Ці заходи, ймовірно, вплинуть на подальше підвищення тарифів на газ у Запоріжжі та в інших регіонах.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі обговорюється на тлі оновлених цін на блакитне паливо, які українські постачальники оприлюднили з 1 червня, повідомляє Politeka.

Як інформує «ГазПравда», річні ціни залишаються без змін: «Нафтогаз України», що забезпечує понад 98% побутових споживачів, і далі встановлює фіксовану ціну — 7,96 грн за кубометр газу. Такий тарифний план діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року та охоплює більше 12 мільйонів домогосподарств.

Інші компанії пропонують річні тарифи в діапазоні від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Натомість місячні ціни змінюються залежно від ринкової ситуації. У червні вартість одного куба за місячними тарифами коливається від 8,46 до 25,00 грн. Водночас компанії не мають права автоматично переводити споживачів із річного на місячний тарифний план — це може зробити лише сам користувач.

Згідно з Меморандумом з МВФ, після завершення воєнного стану Україна повинна протягом шести місяців підготувати план лібералізації енергетичного ринку. Передбачаються поступові зміни, зокрема підвищення тарифів з урахуванням соціальних аспектів, запровадження нової тарифної методики, а також підтримка державних підприємств через прозоре фінансування.

Ці заходи, ймовірно, вплинуть на подальше підвищення вартості на газ у Запоріжжі та в інших регіонах, оскільки після війни ринок має перейти до конкурентної моделі функціонування.

Очікуване реформування тарифної політики вже викликає занепокоєння серед населення, особливо у зв’язку з фінансовими викликами та невизначеністю щодо рівня оплати послуг у найближчі роки.

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