Эти меры, вероятно, повлияют на дальнейшее повышение тарифов на газ в Запорожье и других регионах.

Повышение тарифов на газ в Запорожье обсуждается на фоне обновленных цен на голубое топливо, обнародованных украинскими поставщиками с 1 июня, сообщает Politeka.

Как сообщает «ГазПравда», годовые цены остаются без изменений: «Нефтегаз Украины», обеспечивающий более 98% бытовых потребителей, и далее устанавливает фиксированную цену — 7,96 грн за кубометр газа. Такой тарифный план будет действовать не менее 30 апреля 2026 года и охватывает более 12 миллионов домохозяйств.

Остальные компании предлагают годовые тарифы в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Месячные цены изменяются в зависимости от рыночной ситуации. В июне стоимость одного куба по месячным тарифам колеблется от 8,46 до 25,00 грн. В то же время, компании не имеют права автоматически переводить потребителей с годового на месячный тарифный план — это может сделать только сам пользователь.

Согласно Меморандуму с МВФ, после завершения военного положения, Украина должна в течение шести месяцев подготовить план либерализации энергетического рынка. Предусматриваются постепенные изменения, в частности, повышение стоимости с учетом социальных аспектов, введение новой тарифной методики, а также поддержка государственных предприятий через прозрачное финансирование.

Эти меры, вероятно, повлияют на дальнейшее повышение тарифов на газ в Запорожье и других регионах, поскольку после войны рынок должен перейти к конкурентной модели функционирования.

Ожидаемое реформирование тарифной политики уже вызывает беспокойство среди населения, особенно в связи с финансовыми вызовами и неопределенностью уровня оплаты услуг в ближайшие годы.

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