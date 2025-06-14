Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові стало актуальним для українців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові з 1 червня залишилося серед питань, що викликали найбільше уваги у містян, повідомляє Politeka.

Жителі міста продовжують сплачувати за централізоване водопостачання 16,032 грн/м³, за водовідведення — 8,484 грн/м³. Разом це становить 24,516 гривні за кубометр. Для інших категорій споживачів (непобутових) вартість значно вища: 39 гривень за м³ за воду та 18,792 грн/м³ за водовідведення.

У Височанській громаді, яка межує з Харковом, діють нові тарифні плани ще з квітня: 52,0 гривень за м³ за воду та 38,56 грн/м³ за водовідведення. У самому Харкові тариф на гарячу воду у червні також не змінився і коливається від 80,62 до 93,22 за м³ — залежно від надавача послуг і технічних особливостей будинку (наявності сушарок).

Газ для побутових споживачів залишається за фіксованою ціною — від 7,96 до 7,99 гривень за м³. Електроенергія також без змін: 4,32 за 1 кВт·год для всіх споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не планується найближчим часом, що підтверджують постачальні компанії.

Безкоштовний проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах продовжує діяти на постійній основі.

Актуальність тарифів варто періодично перевіряти на офіційних сайтах постачальників послуг.

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