Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Харькове стал актуален для украинцев.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове с 1 июня осталось среди вопросов, вызвавших больше внимания у горожан, сообщает Politeka.

Жители города продолжают платить за централизованное водоснабжение 16,032 грн/м³, за водоотвод – 8,484 грн/м³. Итого это составляет 24,516 гривны за кубометр. Для других категорий потребителей (небытовых) стоимость значительно выше: 39 гривен за м³ за воду и 18,792 грн/м3 за водоотвод.

В Высочанской общине, граничащей с Харьковом, действуют новые тарифные планы еще с апреля: 52,0 гривен за м³ за воду и 38,56 грн/м³ за водоотвод. В самом Харькове тариф на горячую воду в июне также не изменился и колеблется от 80,62 до 93,22 м³ — в зависимости от поставщика услуг и технических особенностей дома (наличия сушилок).

Газ для бытовых потребителей остается по фиксированной цене – от 7,96 до 7,99 гривен за м³. Электроэнергия также без изменений: 4,32 за 1 кВтч для всех потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не планируется в ближайшее время, что подтверждают снабженческие компании.

Бесплатный проезд по метро, ​​трамваям, троллейбусам и автобусам продолжает действовать на постоянной основе.

Актуальность тарифов следует периодически проверять на официальных сайтах поставщиков услуг.

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