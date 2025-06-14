Тема подорожчання проїзду в Київській області знову стала приводом для активних розмов серед пасажирів, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося переважно тих, хто користується приміськими маршрутками у деяких населених пунктах, повідомляє Politeka.

Особливо сильно подорожчання проїзду в Київській області вдарило по жителях Обухова, Українки та найближчих сіл. Тепер їхні квитки коштують помітно більше. Перевізники кажуть, що змушені підняти тарифи через зростання витрат і не бачать іншого виходу.

З 6 лютого ТОВ «Обухівтранс» ввело нові тарифи на маршрутах. Поїздка з Обухова або Українки до станції Видубичі тепер коштує 70 гривень. Що ж до міжміських маршрутів, там ціни теж підросли. Наприклад, поїздка з Долини до столиці обійдеться пасажирам уже у 115 гривень.

Це чимало, особливо для тих, хто змушений їздити щодня. Водії наголошують, що подорожчання проїзду в Київській області не є примхою, а скоріше наслідком реалій воєнного часу. Всі основні витрати стрімко ростуть. Паливо, запасні частини, страховки, електроенергія — усе підскочило вверх.

Якщо залишити старі тарифи, це означатиме поступове скорочення маршрутів, а в подальшому і повне припинення роботи, кажуть перевізники. Голова Асоціації перевізників нашого регіону Олексій Павленко вважає, що було б розумніше піднімати ціни поступово, скажімо по 10 гривень на рік. Але, в будь-якому разі, зараз тримати довоєнний тариф уже неможливо.

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