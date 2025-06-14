Тема подорожания проезда в Киевской области снова стала поводом для активных разговоров среди пассажиров, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области затронули преимущественно те, кто пользуется пригородными маршрутками в некоторых населенных пунктах, сообщает Politeka.

Особенно сильно подорожание проезда в Киевской области отразилось на жителях Обухова, Украинки и ближайших сел. Теперь их билеты стоят заметно больше. Перевозчики говорят, что вынуждены поднять тарифы из-за роста расходов и не видят иного выхода.

С 6 февраля ООО «Обуховтранс» ввело новые тарифы на маршрутах. Поездка из Обухова или Украинки до станции Выдубичи теперь стоит 70 гривен. Что же касается междугородных маршрутов, то цены тоже подросли. К примеру, поездка из Долины в столицу обойдется пассажирам уже в 115 гривен.

Это немало, особенно для тех, кто вынужден ездить каждый день. Водители подчеркивают, что подорожание проезда в Киевской области не является прихотью, а скорее следствием реалий военного времени. Все основные издержки стремительно растут. Топливо, запасные части, страховки, электроэнергия – все подскочило вверх.

Если оставить старые тарифы, это означает постепенное сокращение маршрутов, а в дальнейшем и полное прекращение работы, говорят перевозчики. Глава Ассоциации перевозчиков нашего региона Алексей Павленко считает, что было бы разумнее поднимать цены постепенно, скажем по 10 гривен в год. Но, во всяком случае, сейчас держать довоенный тариф уже невозможно.

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