Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються за наявності гуманітарних запасів та уточнюються через центри волонтерської координації.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області, а також одяг, взуття та засоби гігієни доступні завдяки гуманітарним ініціативам міжнародних організацій та українських волонтерських центрів, повідомляє Politeka.

UNICEF Україна допомогає дітям, надаючи одяг, взуття, іграшки, гігієнічні набори. Допомогу можна отримати у Харкові на вул. Пушкінська, 48 у будні з 9:00 до 18:00.

Координаційний Гуманітарний Центр та фонд «Право на захист» працюють за попередньою заявкою. Для отримання необхідно залишити звернення та дочекатися підтвердження. Діє на вул. Мала Гончарівська, 28/30.

Також ЮНІСЕФ забезпечує гуманітарну підтримку дітей у сфері освіти та психосоціального супроводу.

Окрім стаціонарних центрів, допомогу можна отримати через Нова Пошта та Укрпошту. У Харкові діє низка точок видачі: на вулицях Ахсарова, Бакуліна, Гагаріна, Амосова, Краснодарській, Героїв Харкова, Грицевця та інших.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються за наявності гуманітарних запасів та уточнюються через центри волонтерської координації.

Уточнити формат отримання допомоги можна через офіційні канали організацій-координаторів. Перед візитом рекомендується перевірити актуальність адреси та графіка роботи пункту видачі.

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