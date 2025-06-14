Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются при наличии гуманитарных запасов и уточняются центрами волонтерской координации.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области, а также одежда, обувь и средства гигиены доступны благодаря гуманитарным инициативам международных организаций и украинских волонтерских центров, сообщает Politeka.

UNICEF Украина помогает детям, предоставляя одежду, обувь, игрушки, гигиенические наборы. Помощь можно получить в Харькове по ул. Пушкинская, 48 по будням с 9:00 до 18:00.

Координационный гуманитарный центр и фонд «Право на защиту» работают по предварительной заявке. Для получения необходимо оставить обращение и дождаться подтверждения. Работает на ул. Малая Гончаровская, 28/30.

Также ЮНИСЕФ обеспечивает гуманитарную поддержку детей в сфере образования и психосоциального сопровождения.

Кроме стационарных центров помощь можно получить через Новая Почта и Укрпочту. В Харькове действует ряд точек выдачи: на улицах Ахсарова, Бакулина, Гагарина, Амосова, Краснодарской, Героев Харькова, Грицевца и других.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются при наличии гуманитарных запасов и уточняются центрами волонтерской координации.

Уточнить формат получения помощи можно через официальные каналы организаций-координаторов. Перед визитом рекомендуется проверить актуальность адреса и график работы пункта выдачи.

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