Крім гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області, передбачено безкоштовні консультації, менторський супровід та моніторинг результатів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області можу бути отримана у волонтерів благодійної організації Червоного Хреста, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сторінці організації у Фейсбук.

На даний момент гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області впроваджено в Савинській та Барвінківській громадах.

У межах Барвінківської громади участь беруть місто Барвінкове та п’ять старостинських округів: Подолівський (населені пункти Подолівка, Архангелівка, Благодатне, Олександрівка, Язикове), Іванівський (Іванівка, Червоне, Червона Поляна, Високе, Велика Андріївка, Семиланне, Ставкова Балка), Новомиколаївський (Нова Миколаївка, Червоний Лиман), Григорівський (Григорівка, Петрівка, Малолітки, Миколаївка) та Богодарівський (Богодарове, Погонівка, Федорівка, Надеждівка).

Програма орієнтована на мешканців, які належать до соціально вразливих категорій, зокрема осіб з інвалідністю, багатодітні родини, самотніх людей похилого віку. У разі проходження відбору учасники можуть отримати суму, еквівалентну 29 тисячам гривень, для розвитку особистого господарства.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається в одному з наступних форматів:

набір для тепличного господарства, що включає теплицю з крапельною системою поливу

набір для малої механізації (наприклад, мотоблок, візок та інше обладнання)

набір для садівництва (ємність для води, насос тощо)

або

або грошова підтримка для розвитку тваринництва, бджільництва чи переробки сільгосппродукції.

Крім матеріальної допомоги, передбачено безкоштовні консультації, навчальні сесії, менторський супровід та моніторинг результатів. Участь у програмі є повністю безкоштовною.

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