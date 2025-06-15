Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области может быть получена у волонтеров благотворительной организации Красного Креста, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыли на странице организации в Фейсбуке.
На данный момент гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области внедрена в Савинской и Барвенковской общинах.
В пределах Барвенковской общины участвуют город Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский (населенные пункты Подоловка, Архангеловка, Благодатное, Александровка, Языково), Ивановский (Ивановка, Червоное, Красная Поляна, Высокое, Большая Андреевка, Николаевская, Николаевская Красный Лиман), Григоровский (Григоровка, Петровка, Малолетки, Николаевка) и Богодаровский (Богодарово, Погоновка, Федоровка, Надеждовка).
Программа ориентирована на жителей, принадлежащих к социально уязвимым категориям, в частности, лиц с инвалидностью, многодетные семьи, одиноких пожилых людей. В случае прохождения отбора участники могут получить сумму, эквивалентную 29 тысячам гривен, для развития личного хозяйства.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в одном из следующих форматов:
- набор для тепличного хозяйства, включающий теплицу с капельной системой полива
- набор для малой механизации (например, мотоблок, тележка и другое оборудование)
- набор для садоводства (емкость для воды, насос и т.п.)
или
- денежная поддержка развития животноводства, пчеловодства или переработки сельхозпродукции.
Кроме материальной поддержки, предусмотрены бесплатные консультации, обучающие сессии, менторское сопровождение и мониторинг результатов. Участие в программе полностью бесплатное.
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