Відключення води у Хмельницькій області застосовуються для технічного обслуговування та ремонту обладнання центральних теплових мереж.

10 червня розпочалося відключення води у Хмельницькій області, повідомляє Politeka.

По 24 червня працівники «Хмельницьктеплокомуненерго» активно готуватимуться до нового опалювального сезону. Цей важливий етап підготовки забезпечить стабільну та безперебійну роботу системи опалення в холодну пору року.

Загалом відключення води у Хмельницькій області торкнеться майже 70 житлових будинків та гуртожитків. Це планові роботи, спрямовані на забезпечення стабільної та якісної роботи системи опалення в майбутньому.

Мешканцям цих адрес варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела гарячої води та врахувати це при плануванні повсякденних справ, адже тимчасові незручності необхідні для довгострокової надійності.

Зокрема, без гарячої води залишаться споживачі, що мешкають по вулицях:

Вайсера

Героїв Маріуполя

Дудченка

Довженка

Завадського

Заводська

Кам'янецька

Проскурівського підпілля

Майборського

Подільська

Васильєва

Пілотська

Свободи

Трудова

Героїв АТО

Повстанська

Спортивна

Ракетників

Чорновола

Прибузький

Для отримання точного переліку конкретних номерів будинків, що підпадають під відключення, мешканцям рекомендовано звертатися до офіційних ресурсів «Хмельницьктеплокомуненерго» або дізнатися інформацію у своїх управляючих компаніях.

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