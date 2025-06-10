Отключения воды в Хмельницкой области используются для технического обслуживания и ремонта оборудования центральных тепловых сетей.

10 июня началось отключение воды в Хмельницкой области, сообщает Politeka.

По 24 июня работники «Хмельницктеплокоммунэнерго» будут активно готовиться к новому отопительному сезону. Этот важный этап подготовки обеспечит стабильную и бесперебойную работу системы отопления в холодное время года.

Всего отключение воды в Хмельницкой области коснется почти 70 жилых домов и общежитий. Это плановые работы, направленные на обеспечение стабильной и качественной работы системы отопления в будущем.

Жителям этих адресов следует заранее позаботиться об альтернативных источниках горячей воды и учесть это при планировании своих повседневных дел, ведь временные неудобства необходимы для долгосрочной надежности.

В частности, без горячей воды останутся потребители, проживающие по улицам:

Вайссера

Героев Мариуполя

Дудченко

Довженко

Завадского

Заводская

Каменецко

Проскуровского подполья

Майборского

Подольская

Васильева

Пилотская

Свободы

Труд

Героев АТО

Повстанческая

Спортивная

Ракетников

Черновола

Прибужский

Для получения точного перечня конкретных номеров подпадающих под отключение домов местным жителям рекомендовано обращаться к официальным ресурсам «Хмельницктеплокоммунэнерго» или узнать информацию в своих управляющих компаниях.

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