10 июня началось отключение воды в Хмельницкой области, сообщает Politeka.

По 24 июня работники «Хмельницктеплокоммунэнерго» будут активно готовиться к новому отопительному сезону. Этот важный этап подготовки обеспечит стабильную и бесперебойную работу системы отопления в холодное время года.

Всего отключение воды в Хмельницкой области коснется почти 70 жилых домов и общежитий. Это плановые работы, направленные на обеспечение стабильной и качественной работы системы отопления в будущем.

Жителям этих адресов следует заранее позаботиться об альтернативных источниках горячей воды и учесть это при планировании своих повседневных дел, ведь временные неудобства необходимы для долгосрочной надежности.

водоснабжение

В частности, без горячей воды останутся потребители, проживающие по улицам:

  • Вайссера
  • Героев Мариуполя
  • Дудченко
  • Довженко
  • Завадского
  • Заводская
  • Каменецко
  • Проскуровского подполья
  • Майборского
  • Подольская
  • Васильева
  • Пилотская
  • Свободы
  • Труд
  • Героев АТО
  • Повстанческая
  • Спортивная
  • Ракетников
  • Черновола
  • Прибужский

Для получения точного перечня конкретных номеров подпадающих под отключение домов местным жителям рекомендовано обращаться к официальным ресурсам «Хмельницктеплокоммунэнерго» или узнать информацию в своих управляющих компаниях.

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