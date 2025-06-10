10 июня началось отключение воды в Хмельницкой области, сообщает Politeka.
По 24 июня работники «Хмельницктеплокоммунэнерго» будут активно готовиться к новому отопительному сезону. Этот важный этап подготовки обеспечит стабильную и бесперебойную работу системы отопления в холодное время года.
Всего отключение воды в Хмельницкой области коснется почти 70 жилых домов и общежитий. Это плановые работы, направленные на обеспечение стабильной и качественной работы системы отопления в будущем.
Жителям этих адресов следует заранее позаботиться об альтернативных источниках горячей воды и учесть это при планировании своих повседневных дел, ведь временные неудобства необходимы для долгосрочной надежности.
В частности, без горячей воды останутся потребители, проживающие по улицам:
- Вайссера
- Героев Мариуполя
- Дудченко
- Довженко
- Завадского
- Заводская
- Каменецко
- Проскуровского подполья
- Майборского
- Подольская
- Васильева
- Пилотская
- Свободы
- Труд
- Героев АТО
- Повстанческая
- Спортивная
- Ракетников
- Черновола
- Прибужский
Для получения точного перечня конкретных номеров подпадающих под отключение домов местным жителям рекомендовано обращаться к официальным ресурсам «Хмельницктеплокоммунэнерго» или узнать информацию в своих управляющих компаниях.
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