Відключення світла в Одеській області є необхідними для забезпечення стабільної роботи електромереж у майбутньому.

10 червня 2025 року відбудеться відключення світла в Одеській області у межах Чорноморської міської територіальної громади через планові профілактичні роботи, повідомляє Politeka.

Роботи проводить АТ "ДТЕК Одеські Електромережі". Метою є підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах.

З 08:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці села Малодолинське на вулицях: Едуарда Савінова, Зелена, Космонавтів, Лібентальська, Миру, Незалежності, Нова, Паромна, Українська, Ювілейна, а також у провулках Весняний, Вишневий, Вчительський, Гвардійський, Новоселів, Ювілейний.

Також з 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє у селі Бурлача Балка на вулицях: Виноградна, Північна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Шевченка та у провулку Виноградному.

Відключення світла в Одеській області триватиме впродовж дня, тож мешканцям радять заздалегідь подбати про необхідні побутові потреби. За додатковою інформацією звертайтесь до кол-центру.

Відключення світла в Одеській області є необхідними для забезпечення стабільного функціонування електромереж у майбутньому. Місцевим мешканцям рекомендують врахувати цю інформацію, щоб уникнути незручностей у період проведення планових робіт.

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