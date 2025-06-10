Отключение света в Одесской области необходимы для обеспечения стабильной работы электросетей в будущем.

10 июня 2025 года произойдет отключение света в Одесской области в рамках Черноморской городской территориальной громады из-за плановых профилактических работ, сообщает Politeka.

Работы проводит АО "ДТЭК Одесские Электросети". Целью является повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях.

С 08:00 до 18:00 жители села Малодолинское останутся без электричества на улицах: Эдуарда Савинова, Зелена, Космонавтов, Либентальская, Мира, Независимости, Новая, Паромная, Украинская, Ювилейная, а также в переулках Весняный, Вишнёвый, Вчительский, Гвардийский, Новоселив, Ювилейный.

Также с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в селе Бурлача Балка на улицах: Виноградная, Северная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Шевченко и в Виноградном переулке.

Отключение света в Одесской области будет продолжаться в течение дня, поэтому жителям советуют заранее позаботиться о необходимых бытовых нуждах. За дополнительной информацией обращайтесь в колл-центр.

Отключение света в Одесской области необходимы для обеспечения стабильного функционирования электросетей в будущем. Местным жителям рекомендуют учесть эту информацию во избежание неудобств в период проведения плановых работ.

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