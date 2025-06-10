Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні на найближчі три дні обіцяє різноманітні погодні умови у великих містах країни, повідомляє Politeka.

У Харкові 11 червня небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, температура вдень підніметься до +25°C. 12-го знову очікується похмурість, а 13-го — ясний ранок і вечірній час. За народними прикметами, у цей період слід прислухатися до зозулі та кількості роси

У Києві 11 червня триматиметься похмурість з дощем увечері, температура — близько +21°C. 12 числа — ранковий дрібний дощ зміниться ясним днем і вечором. На 13 числа знову прогнозують хмарність з посиленням опадів у другій половині дня. Народні повір’я цього часу пов’язують погоду з поведінкою павуків і горобців.

У Львові 11 червня — похмуро з ранковим дощем, який припиниться до вечора, температура — близько +19°C. 12-го переважатиме хмарність без опадів, а 13-го — ясний ранок і вечір із невеликою хмарністю вдень. У цей період традиційно звертали увагу на павуків і горобців для прогнозу.

Одеса 11 червня почнеться з похмурого ранку і закінчиться сильною вечірньою зливою, температурні показники — до +24°C. 12 числа буде хмарно з нічною зливою, а 13 числа — ясна погода без опадів. Народні традиції радять саджати боби і слідкувати за павуками у цей час.

Отже, на найближчі три дні прогноз погоди в Україні обіцяє змінну хмарність, періодичні дощі і помірну температуру — класичний початок літа з природними народними прикметами, які допомагають краще відчути ритми природи.

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