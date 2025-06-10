Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и поведали все детали.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня обещает разные погодные условия в крупных городах страны, сообщает Politeka.

В Харькове 11 июня небо будет покрыто облаками, однако без осадков температура днем ​​поднимется до +25°C. 12-го снова ожидается пасмурность, а 13-го – ясное утро и вечернее время. По народным приметам, в этот период следует прислушиваться к кукушке и количеству росы

В Киеве 11 июня будет держаться пасмурность с дождем вечером, температура около +21°C. 12 числа – утренний мелкий дождь сменится ясным днем ​​и вечером. На 13 числа снова прогнозируют облачность с усилением осадков во второй половине дня. Народные поверья этого времени связывают погоду с поведением пауков и воробьев.

Во Львове 11 июня — пасмурно с утренним дождем, который прекратится до вечера, температура около +19°C. 12-го будет преобладать без осадков, а 13-го — ясное утро и вечер с небольшой облачностью днем. В этот период традиционно обращали внимание на пауков и воробьев для прогноза.

Одесса 11 июня начнется с пасмурного утра и закончится сильным вечерним ливнем, температурные показатели — до +24°C. 12 числа будет облачно с ночным ливнем, а 13 числа – ясная погода без осадков. Народные традиции советуют сажать бобы и следить за пауками в это время.

Итак, на ближайшие три дня прогноз погоды в Украине обещает переменную облачность, периодические дожди и умеренную температуру — классическое начало лета с природными приметами, которые помогают лучше почувствовать ритмы природы.

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