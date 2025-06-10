До мешканців звернулися з проханням враховувати тимчасові зміни та новий графік руху транспорту у Запоріжжі.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде діяти тимчасово, лише декілька днів та стосуватиметься кількох важливих маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала міська рада.

З 11 по 13 червня тимчасово обмежать рух трамваїв на окремій ділянці маршрутів. У період із 9:30 до 14:30 трамваї номер три та шістнадцять не курсуватимуть між зупинками «вулиця Шкільна» та «Вокзал Запоріжжя-І». Тимчасове припинення пересування пов’язане з проведенням робіт із заміни контактного дроту на транспортному вузлі «вулиця Шкільна».

Також із 5 червня, щоденно з 8:45 до 14:45, у русі трамваїв діють додаткові зміни та новий графік руху транспорту в Запоріжжі. Маршрути номер три та шістнадцять у цей час курсують лише до зупинки «Запоріжцирк» — з напрямків «Запоріжжя Ліве» та «Павло-Кічкас» відповідно.

Окрім цього, трамвай номер чотирнадцять наразі обслуговує пасажирів лише на відрізку між зупинками «Автострада» та «майдан Волі». Міська адміністрація звертається до мешканців із проханням враховувати тимчасові зміни та новий графік руху транспорту в Запоріжжі при плануванні поїздок.

Зазначимо, що графіки та маршрути трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутів КП «Запоріжелектротранс» опубліковані на сайті підприємства «Запоріжелектротранс». У випадку змін у роботі громадського транспорту інформація буде надана додатково.

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