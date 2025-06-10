К жителям обратились с просьбой учитывать временные изменения и новый график движения транспорта в Запорожье.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет действовать временно, всего несколько дней и будет касаться нескольких важных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовал городской совет.

С 11 по 13 июня временно ограничат движение трамваев на отдельном участке маршрутов. В период с 9.30 до 14.30 трамваи номер три и шестнадцать не будут курсировать между остановками «улица Школьная» и «Вокзал Запорожье-І». Временная остановка передвижения связана с проведением работ по замене контактной проволоки на транспортном узле «улица Школьная».

Также с 5 июня ежедневно с 8:45 до 14:45 в перемещении трамваев действуют дополнительные изменения и новый график движения транспорта в Запорожье. Рейсы номер три и шестнадцать в это время курсируют только до остановки «Запорожцирк» — по направлениям «Запорожье Ливе» и «Павел-Кичкас» соответственно.

Кроме этого, трамвай номер четырнадцать обслуживает пассажиров только на отрезке между остановками «Автострада» и «майдан Воли». Городская администрация обращается к жителям с просьбой учитывать временные изменения и новый график движения транспорта в Запорожье при планировании поездок.

Отметим, что графики и маршруты трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов КП «Запорожэлектротранс» опубликованы на сайте предприятия «Запорожэлектротранс». В случае изменений в работе общественного транспорта информация будет предоставлена ​​дополнительно.

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