Нова система оплати проїзду в Ужгороді вже працює у 40 комунальних автобусах та 27 приватних, ще один валідатор встановлюють.

1 липня запроваджується нова система оплати проїзду в Ужгороді, повідомляє Politeka.

У місті повністю відмовляться від готівки в громадському транспорті. Відтепер всі пасажири, незалежно від віку чи наявності пільг, повинні будуть підтверджувати платіж або право на безкоштовний проїзд за допомогою валідаторів — спеціальних пристроїв біля входу в автобус.

Валідатори зчитують банківські картки, транспортні картки або QR-квитки, після чого видають звуковий сигнал та підтвердження на екрані. Під час тестування фахівці помітили, що не всі пасажири знають, як правильно користуватися валідаторами, що спричиняє затримки, особливо у годину пік.

Важливо, що пільгову картку не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій не приймає її вдруге одразу. Для розрахунку за кількох пасажирів необхідно спочатку вказати їхню кількість на екрані валідатора, а потім прикласти.

У разі відсутності валідації пільгової картки або неоплати загрожує штраф. Переходний період триває до кінця 2025 року — готівкою можна оплатити проїздний білет у водія з отриманням паперового квитка. З 2026 року — лише безготівкова оплата.

За словами Петра Бобика, електронний квиток — ключовий елемент удосконалення міського транспорту. Нова система оплати проїзду в Ужгороді вже працює у 40 комунальних автобусах та 27 приватних.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.