1 липня запроваджується нова система оплати проїзду в Ужгороді, повідомляє Politeka.
У місті повністю відмовляться від готівки в громадському транспорті. Відтепер всі пасажири, незалежно від віку чи наявності пільг, повинні будуть підтверджувати платіж або право на безкоштовний проїзд за допомогою валідаторів — спеціальних пристроїв біля входу в автобус.
Валідатори зчитують банківські картки, транспортні картки або QR-квитки, після чого видають звуковий сигнал та підтвердження на екрані. Під час тестування фахівці помітили, що не всі пасажири знають, як правильно користуватися валідаторами, що спричиняє затримки, особливо у годину пік.
Важливо, що пільгову картку не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій не приймає її вдруге одразу. Для розрахунку за кількох пасажирів необхідно спочатку вказати їхню кількість на екрані валідатора, а потім прикласти.
У разі відсутності валідації пільгової картки або неоплати загрожує штраф. Переходний період триває до кінця 2025 року — готівкою можна оплатити проїздний білет у водія з отриманням паперового квитка. З 2026 року — лише безготівкова оплата.
За словами Петра Бобика, електронний квиток — ключовий елемент удосконалення міського транспорту. Нова система оплати проїзду в Ужгороді вже працює у 40 комунальних автобусах та 27 приватних.
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