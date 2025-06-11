Новая система оплаты проезда в Ужгороде уже работает в 40 коммунальных автобусах и 27 частных, еще один валидатор устанавливается.

1 июля вводится новая система оплаты проезда в Ужгороде , сообщает Politeka.

В городе полностью откажутся от наличных денег в общественном транспорте. Теперь все пассажиры, независимо от возраста или наличия льгот, должны будут подтверждать платеж или право на бесплатный проезд с помощью валидаторов — специальных устройств у входа в автобус.

Валидаторы считывают банковские карты, транспортные карты или QR-билеты, после чего выдают звуковой сигнал и подтверждение на экране. Во время тестирования специалисты заметили, что не все пассажиры знают, как правильно пользоваться валидаторами, что приводит к задержкам, особенно в час пик.

Важно, что льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд — устройство не принимает ее во второй раз сразу. Для расчета нескольких пассажиров необходимо сначала указать их количество на экране валидатора, а затем приложить.

В случае отсутствия валидации льготной карты или неоплаты грозит штраф. Переходный период длится до конца 2025 года – наличными можно оплатить проездной билет у водителя с получением бумажного билета. С 2026 года – только безналичная оплата.

По словам Петра Бобика, электронный билет – ключевой элемент усовершенствования городского транспорта. Новая система оплаты проезда в Ужгороде уже работает в 40 коммунальных автобусах и 27 частных.

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