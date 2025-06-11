Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області робить безготівкові платежі зручнішими для пасажирів, повідомляє Politeka.

Тепер оплатити проїзд можна через мобільний додаток «єДніпро» за допомогою карток будь-якого українського банку.

Як розповів заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимир Сусленков, історія безготівкових платежів у транспорті почалась ще в 2017 році, але зараз відбувається повний перехід на нову систему.

З 5 квітня QR-коди для розрахунку пересування приймають виключно через «єДніпро», що забезпечує доступність і прозорість оплати без обмежень банківських карт.

За словами Романа Ростовського, заступника директора КП «Цифрова трансформація», основним завданням було зробити розрахунок доступним для користувачів будь-якого банку, тоді як раніше безготівкові платежі були можливі лише через Приватбанк.

Щоб скористатися новою системою оплати проїзду у Дніпропетровській області, потрібно завантажити додаток «єДніпро», зареєструватися або авторизуватися, відсканувати QR-код у транспорті та обрати спосіб платежу. Також у додатку доступні проїзні на 1, 7 та 30 днів.

Для допомоги з реєстрацією та користуванням додатком працює гаряча лінія КП «єДніпро». Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області сприяє зручності та модернізації транспортної сфери.

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