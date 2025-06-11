Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области способствует удобству и модернизации транспортной сферы.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области делает безналичные платежи более удобными для пассажиров, сообщает Politeka.

Теперь оплатить проезд можно через мобильное приложение «єДніпро»с помощью карт любого украинского банка.

Как рассказал заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков, история безналичных платежей в транспорте началась еще в 2017 году, но сейчас происходит полный переход на новую систему.

С 5 апреля QR-коды для расчета передвижения принимают исключительно через «єДніпро», что обеспечивает доступность и прозрачность оплаты без ограничений банковских карт.

По словам Романа Ростовского, заместителя директора КП «Цифровая трансформация», основной задачей было сделать расчет доступным пользователям любого банка, тогда как ранее безналичные платежи были возможны только через Приватбанк.

Чтобы воспользоваться новой системой оплаты проезда в Днепропетровской области, нужно скачать приложение «єДніпро», зарегистрироваться или авторизироваться, отсканировать QR-код в транспорте и выбрать способ платежа. Также в приложении доступны проездные на 1, 7 и 30 дней.

Для помощи с регистрацией и пользованием приложением работает горячая линия КП «єДніпро». Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области способствует удобству и модернизации транспортной сферы.

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