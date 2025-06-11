Дефіцит продуктів в Одесі стає серйозним викликом як для споживачів, так і для торговельних мереж.

У червні зростає дефіцит продуктів в Одесі, зокрема сезонних фруктів, що найближчими місяцями призведе до значного подорожчання в супермаркетах, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають, що через несприятливі погодні умови та логістичні проблеми найбільший дефіцит очікується на абрикоси, персики та черешню.

Головною причиною нестачі стали весняні заморозки, які суттєво знизили врожайність фруктів. Також спостерігається скорочення імпорту через ускладнені транспортні маршрути, що погіршує ситуацію на ринку.

Водночас зростання вартості добрив і пального підвищує витрати на виробництво, що додатково впливає на кінцеву ціну продукції.

Аналітики прогнозують, що ціни на сезонні фрукти можуть піднятися на 30-50% порівняно з минулим роком. Через нестачу продуктів в Одесі покупцям радять планувати покупки завчасно та звертати увагу на заморожені або консервовані аналоги. Це допоможе уникнути суттєвих витрат і забезпечити сім’ю необхідним запасом.

Дефіцит продуктів в Одесі стає серйозним викликом як для споживачів, так і для торговельних мереж. Для стабілізації цієї ситуації в Україні потрібен час і пошук нових шляхів постачання, щоб задовольнити попит і зменшити вплив недостачі на внутрішній ринок.

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