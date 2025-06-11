Дефицит продуктов в Одессе становится серьезным вызовом как потребителям, так и торговым сетям.

В июне растет дефицит продуктов в Одессе, в частности, сезонных фруктов, что в ближайшие месяцы приведет к значительному подорожанию в супермаркетах, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают, что из-за неблагоприятных погодных условий и логистических проблем наибольший дефицит ожидается абрикосами, персиками и черешней.

Главной причиной недостатка стали весенние заморозки, существенно снизившие урожайность фруктов. Также наблюдается сокращение импорта из-за усложненных транспортных маршрутов, что усугубляет ситуацию на рынке.

В то же время, рост стоимости удобрений и горючего повышает затраты на производство, что дополнительно влияет на конечную цену продукции.

Аналитики прогнозируют, что цены на сезонные фрукты могут подняться на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Из-за недостачи продуктов в Одессе покупателям советуют планировать покупки заблаговременно и обращать внимание на замороженные или консервированные аналоги. Это поможет избежать значительных затрат и обеспечить семью необходимым запасом.

Дефицит продуктов в Одессе становится серьезным вызовом как потребителям, так и торговым сетям. Для стабилизации этой ситуации в Украине нужно время и поиск новых путей снабжения, чтобы удовлетворить спрос и уменьшить влияние недостатка на внутренний рынок.

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