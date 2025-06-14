У червні спостерігається дефіцит продуктів у Миколаєві, який вже набирає обертів через критичний брак жита в Україні, повідомляє Politeka.

Це призведе до різкого зростання цін на житній хліб, який може коштувати вже 40–50 грн за буханець. У 2025–2026 роках через відсутність внутрішнього виробництва хлібопекарі будуть змушені закуповувати дорогі імпортні зернові, що підвищить собівартість продукції.

Директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський пояснює, що основна причина – небажання аграріїв вирощувати жито через його нижчу врожайність і меншу вигоду порівняно з пшеницею.

Раніше значну частину жита Україна імпортувала з Білорусі, однак зараз ці поставки майже припинилися. За рік ціна зросла майже удвічі – з 6-7 тис. грн до 12-14 тис. грн за тонну. Аналогічне подорожчання відбулося і на ринку житнього борошна.

Через дефіцит і високу вартість імпортної сировини виробники можуть відмовитися від хліба, що ще більше загострить проблему. Водночас експерт сподівається, що високі ціни стимулюють аграріїв повернутися до вирощування жита, а в сезоні 2026/2027 ситуація на ринку може стабілізуватися.

Дефіцит продуктів у Миколаєві вже викликає занепокоєння серед споживачів, адже стрімке подорожчання житнього хліба відчутно вдарить по сімейних бюджетах.

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