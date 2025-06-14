В июне наблюдается дефицит продуктов в Николаеве, который уже набирает обороты из-за критической нехватки ржи в Украине, сообщает Politeka.

Это приведет к резкому росту цен на ржаной хлеб, который может стоить уже 40–50 грн за буханку. В 2025–2026 годах из-за отсутствия внутреннего производства хлебопеки будут вынуждены закупать дорогие импортные зерновые, что повысит себестоимость продукции.

Директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский объясняет, что основная причина – нежелание аграриев выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности и меньшей выгоды по сравнению с пшеницей.

Раньше значительную часть ржи Украина импортировала из Беларуси, однако сейчас эти поставки почти прекратились. За год цена выросла почти вдвое – с 6-7 тыс. до 12-14 тыс. грн. грн за тонну. Аналогичное подорожание произошло и на рынке ржаной муки.

Из-за дефицита и высокой стоимости импортного сырья производители могут отказаться от хлеба, что еще больше обострит проблему. В то же время, эксперт надеется, что высокие цены стимулируют аграриев вернуться к выращиванию ржи, а в сезоне 2026/2027 ситуация на рынке может стабилизироваться.

Дефицит продуктов в Николаеве уже вызывает беспокойство среди потребителей, ведь стремительное подорожание ржаного хлеба ощутимо ударит по семейным бюджетам.

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