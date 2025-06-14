Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у вигляді найнеобхідніших наборів для задоволення першочергових потреб

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні надається благодійними організаціями та фондами, проте роздача відбувається не щоденно, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали для вас важливу інформацію про підтримку в Україні.

Миколаїв

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Миколаївській області надається благодійним фондом "Сучасне мело та місто".

Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Миколаївській області від фонду можуть ті, хто не має фінансової змоги самостійно подолати кризову ситуацію. Також підтримка вручається:

дорослим і дітям із тяжкими захворюваннями, які потребують дорогого лікування;

родинам, що опинилися у критичному становищі та потребують базових речей.

Увесь пакет документів надсилається на електронну пошту фонду.

Харків

У межах проєкту «Медичний Харків AMU» пенсіонери Харківської області можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді медичних препаратів загальної дії. Проєкт спрямований на підтримку найвразливіших категорій населення, які потребують постійного медичного супроводу.

Підтримка роздається людям, які відповідають одному з таких критеріїв вразливості:

особи з інвалідністю I або II групи;

люди віком 85+ років;

лежачі хворі;

самотні особи похилого віку від 75 років.

Щоб до вас приїзав лікар з приводу консультації потрібно звернутись на гарячу лінію Карітас, яку ви зможете знайти за цим посиланням. Варто зазначити, що підтримка не може бути отримана, якщо ви отримували її протягом 2024 року.

Дніпропетровщина

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у вигляді найнеобхідніших наборів для задоволення першочергових потреб. Підтримка роздається благодійним фондом "ДоброМіцва".

У межах цієї програми особи похилого віку можуть отримати базові лікарські засоби, які є життєво важливими для підтримки здоров’я.

Гумадопомога доступна для людей віком від 75 років, які проживають у Дніпропетровській області, за винятком міста Дніпро. Водночас вона не охоплює мешканців тимчасово окупованих територій. Підтримка спрямована виключно на тих, хто дійсно потребує підтримки у вигляді медикаментів. Вона вручається лише за умови попереднього заповнення анкети та подальшого контакту з фахівцями організації.

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