Українці можуть тимчасово отримати безкоштовне житло для ВПО у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові можна знайти, а згідно з оновленими даними, місць для розміщення переселенців стало більше, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо.

Українці можуть тимчасово отримати місце для помешканняі, звернувшись за такими контактами:

На вулиці Отакара Яроша, 11, розташований гуртожиток Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Для переселенців тут облаштовано 135 кімнат, загальна кількість ліжко-місць — 400. Проживання доступне лише для осіб без обмеженої мобільності, оскільки відповідних умов у будівлі немає.

Ще один гуртожиток того ж університету знаходиться на вулиці Отакара Яроша, 10. У ньому надають безкоштовне житло для ВПО у Харкові. Тут облаштовано 236 кімнат із загальною кількістю 600 ліжко-місць. Ця будівля, на жаль, також не пристосована для маломобільних осіб.

З усіх питань можна звертатися до координатора — Дмитра Мкртичьяна, за електронною адресою mkrtychian@karazin.ua.

Обидва гуртожитки пройшли перевірку представників Офісу омбудсмана 20 травня 2024 року. У приміщеннях облаштовано ігрові кімнати для дітей та простори для надання психологічної допомоги. Люди мешкають у мебльованих кімнатах по одній–чотири особи. В деяких кімнатах тривають ремонтні роботи.

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