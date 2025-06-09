Украинцы могут временно получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти, а согласно обновленным данным, мест для размещения переселенцев стало больше, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

Украинцы могут временно получить место для проживания, обратившись за такими контактами:

На улице Отакара Яроша, 11, расположено общежитие Харьковского национального университета им. н. Каразина. Для переселенцев здесь обустроено 135 комнат, общее количество койко-мест – 400. Проживание доступно только для лиц без ограниченной мобильности, поскольку соответствующих условий в здании нет.

Еще одно общежитие того же университета находится на улице Отакара Яроша, 10. В нем предоставляется бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове. Здесь обустроено 236 помещений с общим количеством 600 койко-мест. Это здание, к сожалению, тоже не приспособлено для маломобильных лиц.

По всем вопросам можно обращаться к координатору — Дмитрию Мкртичьяну, по электронному адресу mkrtychian@karazin.ua .

Оба общежития прошли проверку представителей Офиса омбудсмана 20 мая 2024 года. В помещениях обустроены игровые комнаты для детей и просторы психологической помощи. Люди живут в меблированных комнатах по одному-четыре человека. В некоторых комнатах продолжаются ремонтные работы.

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