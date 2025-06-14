Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется в виде самых необходимых наборов для удовлетворения первоочередных потребностей

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется благотворительными организациями и фондами, однако раздача проходит не ежедневно, сообщает Politeka.net.

Мы собрали вам важную информацию о поддержке в Украине.

Николаев

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывается благотворительным фондом "Современная мело и город".

Получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области от фонда могут те, у кого нет финансовой возможности самостоятельно преодолеть кризисную ситуацию. Также вручается:

взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в дорогостоящем лечении;

семьям, оказавшимся в критическом положении и нуждающимся в базовых вещах.

Весь пакет документов направляется на электронную почту фонда .

Харьков

В рамках проекта "Медицинский Харьков AMU" пенсионеры Харьковской области могут получить гуманитарную помощь в виде медицинских препаратов общего действия. Проект направлен на поддержку самых уязвимых категорий населения, нуждающихся в постоянном медицинском сопровождении.

Поддержка раздается людям, отвечающим одному из следующих критериев уязвимости:

лица с инвалидностью I или II группы;

люди в возрасте 85 лет;

лежачие больные;

одинокие пожилые люди от 75 лет.

Чтобы к вам приезжал врач по поводу консультации, нужно обратиться на горячую линию Каритас, которую вы сможете найти по этой ссылке. Следует отметить, что поддержка не может быть получена, если вы ее получали в течение 2024 года.

Днепропетровщина

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется в виде самых необходимых наборов для удовлетворения первоочередных потребностей. Она раздается благотворительным фондом "ДоброМицва".

В рамках этой программы пожилые люди могут получить базовые лекарственные средства, которые являются жизненно важными для поддержания здоровья.

Резиновая помощь доступна для людей старше 75 лет, проживающих в Днепропетровской области, за исключением города Днепр. В то же время, она не охватывает жителей временно оккупированных территорий. Она направлена ​​исключительно на тех, кто действительно нуждается в содействии в виде медикаментов. Она вручается только при предварительном заполнении анкеты и последующего контакта со специалистами организации.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.