Подорожчання продуктів у Одеській області зафіксовано на основні категорії бакалії та молочних виробів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними морталу Мінфін, у червні 2025 року середня ціна на гречку становить 34,25 грн/кг, що на 0,15 більше, ніж місяцем раніше. Найдешевшу гречку пропонує мережа Auchan — 29,90, тоді як у Megamarket вона коштує 43,20. У Сільпо ціна на 900 г гречки "Селянка" складає 43,99, що у перерахунку дає близько 48,88 за кг — значно вище середнього рівня.

Манка Хуторок (800 г) подорожчала з 28,61 гривень до 29,41. Найвища ціна — у Novus, а найдешевша — в Metro. У місцевих магазинах ж за упаковку манної крупи "Хатинка" (900 г) просять 39,99, що еквівалентно майже 44,43 за кг.

Цукор за місяць додав 0,72 гривень, досягнувши середнього рівня 34,27 за кг. Найнижчий цінник — 32,90 — у Metro та Auchan. У Сільпо білий цукор марки «Повна Чаша» коштує 31,49 за кіло.

Серед молочних продуктів, вершкове масло Селянське (200 г) у червні коштує в середньому 117,25 гривень (+0,30). Найдешевше — в Auchan. Для порівняння, у Сільпо за масло «Галичина» 82,5% (180 г) просять 144, що становить близько 160 грн за 200 г.

Сметана Президент 15% (350 г) подорожчала на 0,50 грн і коштує 54,49. У Сільпо сметану «Молокія» 15% (300 г) продають за 53,49 — дорожче на вагу, ніж середні пропозиції на ринку.

Отже, подорожчання продуктів у Одеській області продовжується. Споживачам варто уважно порівнювати ціни між мережами та звертати увагу на вагу фасування, аби уникнути переплат.