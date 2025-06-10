Подорожание продуктов в Одесской области зафиксировано на основных категориях бакалеи и молочных изделий, сообщает Politeka.

Согласно данным мортала Минфин , в июне 2025 года средняя цена на гречку составляет 34,25 грн/кг, что на 0,15 больше, чем месяцем ранее. Дешевую гречку предлагает сеть Auchan — 29,90, тогда как в Megamarket она стоит 43,20. В Сильпо цена на 900 г гречки "Крестьянка" составляет 43,99, что в пересчете дает около 48,88 за кг - значительно выше среднего уровня.

Манка Хуторок (800 г) подорожала с 28,61 до 29,41 гривен. Самая высокая цена – в Novus, а самая дешевая – в Metro. В местных магазинах же за упаковку манной крупы "Домик" (900 г) просят 39,99, что эквивалентно почти 44,43 за кг.

Сахар за месяц прибавил 0,72 гривен, достигнув среднего уровня 34,27 за кг. Самый низкий ценник – 32,90 – у Metro и Auchan. У Сильпо белый сахар марки "Полная Чаша" стоит 31,49 за кило.

Среди молочных продуктов сливочное масло Крестьянское (200 г) в июне стоит в среднем 117,25 гривен (+0,30). Дешевле всего – в Auchan. Для сравнения, в Сильпо за масло Галичина 82,5% (180 г) просят 144, что составляет около 160 грн за 200 г.

Сметана Президент 15% (350 г) подорожала на 0,50 грн. и стоит 54,49. В Сильпо сметану «Молокия» 15% (300 г) продают за 53,49 — дороже веса, чем средние предложения на рынке.

Следовательно, подорожание продуктов в Одесской области продолжается. Потребителям следует внимательно сравнивать цены между сетями и обращать внимание на вес фасовки во избежание переплат.