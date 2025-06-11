Підвищення тарифів на воду в Одеській області, за словами посадовців, є вимушеним кроком для стабілізації роботи підприємства.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області знову опинилося у центрі уваги, повідомляє Politeka.

З 1 червня 2025 року мешканці Ізмаїла платять більше за централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення №431 ухвалив виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради ще 28 травня, повідомляє видання «Інтент».

Про майбутнє коригування цін комунальне підприємство «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» попередило містян заздалегідь. Згідно з новими тарифами, ціна за водопостачання зросте з 27,5 гривень до 34,3 гривень за кубометр (плюс 24,7%), а за водовідведення – з 33,4 грн до 42,3 грн за куб (плюс 26,6%).

Для мешканців багатоквартирних будинків, які користуються внутрішньобудинковими системами, ціни також піднімуться: холодна вода – з 28,1 грн до 35,1 грн (на 24,9%), водовідведення – з 33,8 грн до 42,9 грн (на 26,9%). У Водоканалі підкреслюють, що цінове збільшення обумовлене стрімким зростанням вартості електроенергії, матеріалів та заробітних плат.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області, за словами посадовців, є вимушеним кроком для стабілізації роботи підприємства та забезпечення безперебійного надання послуг. Остання зміна цін відбулася в червні 2024 року. Комунальники пообіцяли інформувати споживачів про зміни та враховувати зворотний зв’язок від громади.

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