Повышение тарифов на воду в Одесской области, по словам чиновников, является вынужденным шагом по стабилизации работы предприятия.

Повышение тарифов на воду в Одесской области снова оказалось в центре внимания, сообщает Politeka.

С 1 июня 2025 года жители Измаила платят больше за централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение №431 принял Исполнительный комитет Измаильского городского совета еще 28 мая, сообщает издание «Интент».

О предстоящей корректировке цен коммунальное предприятие «Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» предупредило горожан заранее. Согласно новым тарифам, цена за водоснабжение вырастет с 27,5 гривен до 34,3 гривен за кубометр (плюс 24,7%), а за водоотвод – с 33,4 грн. до 42,3 грн. за куб (плюс 26,6%).

Для жителей многоквартирных домов, пользующихся внутридомовыми системами, цены также поднимутся: холодная вода – с 28,1 до 35,1 грн (на 24,9%), водоотвод – с 33,8 до 42,9 грн (на 26,9%). В Водоканале подчеркивают, что ценовое увеличение обусловлено стремительным ростом стоимости электроэнергии, материалов и заработных плат.

Повышение тарифов на воду в Одесской области, по словам чиновников, является вынужденным шагом по стабилизации работы предприятия и обеспечению бесперебойного предоставления услуг. Последнее изменение цен произошло в июне 2024 года. Коммунальщики пообещали информировать потребителей об изменениях и учитывать обратную связь от общества.

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