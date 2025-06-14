Подорожчання проїзду охопило одразу кілька регіонів України і люди незадоволені, адже зміни добряче б'ють по гаманцю.

Подорожчання проїзду у громадському транспорті відчули мешканці Одеси та Львова, повідомляє Politeka.

У цих містах офіційно переглянули тарифи і підвищили ціни як на звичайні маршрути, так і на електротранспорт. Мотиви для такого рішення нібито цілком логічні — зросли витрати пальне, ремонт, не вистачає коштів на оновлення техніки. Але для пасажирів усе це виливається в те, що доводиться платити більше.

У Львові нові тарифи почали діяти з 1 червня. Міськвиконком попередньо затвердив рішення про підняття вартості квитків. Тепер, якщо у вас є картка «Леокарт», то одна поїздка обійдеться у 17 гривень. Якщо ж платите банківською карткою — доведеться викласти 20. Студентські квитки подешевше: 8 гривень 50 копійок.

Готівкою — усе ще 25 гривень. А от штрафи за відсутність квитка зросли. Було 300, тепер уже 400 грн. І це ще не все. З липня у Львові вводять абонементну систему. За місячний проїзний доведеться викласти 900. Студентам зробили послаблення, для них квиток коштуватиме 450.

Подорожчання проїзду у місті пояснюють необхідністю оновити автопарк і втратами, які несуть перевізники. В Одесі ж трохи інша картина. Тут тарифи злетіли ще торік у грудні. Учням щомісячний проїзний обходиться у 120 грн, а якщо їздять і трамваєм, і тролейбусом, то вже 160. Студентам доведеться платити ще більше — 240 або 340.

Для тих, хто працює і оплачує пересування містом через підприємство, місячна вартість може доходити до 756. Тож подорожчання проїзду стало неминучою тенденцією, з якою зіштовшнулися українці у багатьох регіонах.

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