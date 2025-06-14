Подорожание проезда охватило сразу несколько регионов Украины и люди недовольны, ведь изменения избивают по кошельку.

Подорожание проезда в общественном транспорте ощутили жители Одессы и Львова, сообщает Politeka.

В этих городах официально просмотрели тарифы и повысили цены как на обычные маршруты, так и на электротранспорт. Мотивы для такого решения вроде бы вполне логичны — выросли расход топлива, ремонт, не хватает средств на обновление техники. Но для пассажиров все это выливается в то, что приходится платить больше.

Во Львове новые тарифы начали действовать с 1 июня. Горисполком предварительно утвердил решение о повышении стоимости билетов. Теперь, если у вас есть карта «Леокарт», то одна поездка обойдется в 17 гривен. Если же платите банковской картой — придется выложить 20. Студенческие билеты подешевле: 8 гривен 50 копеек.

Наличными – все еще 25 гривен. А вот штрафы за отсутствие билета выросли. Было 300, теперь уже 400 грн. И это еще не всё. С июля во Львове вводится абонементная система. За месячный проезной придется выложить 900. Студентам сделали послабление, для них билет обойдется в 450.

Подорожание проезда в городе объясняют необходимостью обновить автопарк и потерями, которые несут перевозчики. В Одессе же немного другая картина. Здесь тарифы взлетели еще в декабре прошлого года. Ученикам ежемесячный проезной обходится в 120 грн, а если ездят и трамваем, и троллейбусом, то уже 160. Студентам придется платить еще больше – 240 или 340.

Для тех, кто работает и оплачивает перемещения городом через предприятие, месячная стоимость может доходить до 756. Поэтому подорожание проезда стало неизбежной тенденцией, с которой столкнулись украинцы во многих регионах.

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