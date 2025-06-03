Подорожчання проїзду у Львівській області викликало хвилю невдоволення серед пасажирів, адже щодення витрати на транспорт забирають значну частину сімейного бюджету.

Подорожчання проїзду у Львівській області означає, що у регіоні стрімко зросли тарифи на поїздки в приміських і міжміських маршрутках, повідомляє Politeka.

Люди скаржаться, що ще недавно платили менше, а тепер ціна стрибнула майже на чверть. Усе почалося з того, що перевізники підняли вартість квитків на 15–20 відсотків.

Мінімальна ціна поїздки тепер стартує з 30 гривень. Усе це, за словами компаній, через більші витрати на запчастини, офіційне підвищення зарплат і меншу кількість пасажирів. Найбільше подорожчання проїзду у Львівській області відчули ті, хто щодня їздить у напрямках Кам’янка-Бузької та Стрия.

Приміром, квиток із Жовтанців до облцентру раніше коштував 40 грн, а зараз уже 50. Голова правління "Укравтотранс-Львів" Іван Велійка пояснив, що ініціативу підтримали всі основні транспортні підприємства регіону.

Серед них АТП 14631, Самбірське АТП 14608, "Міра і К" та ще кілька компаній. Усього до обласної військової адміністрації надійшло понад десяток повідомлень про підвищення тарифів.

У соціальних мережах тим часом ширяться дописи з критикою. Але реалії такі, що подорожчання проїзду у Львівській області стало не бажанням, а скоріше необхідністю, щоб транспорт продовжував нормально функціонувати.

Паралельно нові тарифи вводять і в облцентрі. З 1 червня безготівкова оплата обходиться у 17 або 20 гривень залежно від способу, а готівка, як і раніше, — найневигідніший спосіб купити квиток, адже платити доведеться 25 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Найдешевші квартири у Львові: у місті можна придбати житло за приємними цінами, фото.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де пропонують прихисток для ВПО.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львові: куди звернутися для отримання виплат.