Подорожание проезда во Львовской области означает, что в регионе резко возросли тарифы на поездки в пригородных и междугородных маршрутках, сообщает Politeka.

Люди жалуются, что еще недавно платили меньше, а теперь цена прыгнула почти на четверть. Все началось с того, что перевозчики подняли стоимость билетов на 15–20 процентов.

Минимальная цена поездки теперь стартует с 30 гривен. Все это, по словам компаний, из-за больших затрат на запчасти, официального повышения зарплат и меньшего количества пассажиров. Наибольшее подорожание проезда во Львовской области ощутили те, кто ежедневно ездит по направлениям Каменка-Бужской и Стрыя.

К примеру, билет из Жовтанцев в облцентр раньше стоил 40 грн, а сейчас уже 50. Председатель правления "Укравтотранс-Львов" Иван Велийко пояснил, что инициативу поддержали все основные транспортные предприятия региона.

Среди них АТП 14631, Самборское АТП 14608, "Мера и К" и еще несколько компаний. Всего в областную военную администрацию поступило более десятка сообщений о повышении тарифов.

В социальных сетях тем временем ходят сообщения с критикой. Но реалии таковы, что подорожание проезда во Львовской области стало не желанием, а скорее необходимостью, чтобы транспорт продолжал нормально функционировать.

Параллельно новые тарифы вводятся и в облцентре. С 1 июня безналичная оплата обходится в 17 или 20 гривен в зависимости от способа, а наличные по-прежнему — самый невыгодный способ купить билет, ведь платить придется 25 грн.

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