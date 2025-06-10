Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області викликало жваве обговорення серед містян.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області з 1 червня 2025 року торкнулося жителів Ізмаїла, повідомляє Politeka.

Змінилися ціни на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення №431 ухвалив виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради ще 28 травня, про що повідомляє видання «Інтент».

Комунальне підприємство «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» заздалегідь попередило про намір тарифного перегляду. Із червня діятимуть нові ціни: водопостачання подорожчає з 27,5 гривень до 34,3 гривень за кубометр (+24,7%), а водовідведення — з 33,4 грн до 42,3 грн (+26,6%).

Для мешканців багатоповерхівок тарифи на холодну воду з використанням внутрішньобудинкових систем зростуть з 28,1 грн до 35,1 грн, а на водовідведення — з 33,8 грн до 42,9 грн.

У Водоканалі пояснюють підвищення вартості послуг суттєвим зростанням вартості на електроенергію, витратні матеріали та необхідністю коригування фонду оплати праці. Водночас підприємство зобов’язане донести оновлену інформацію до споживачів і врахувати думку громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області викликало жваве обговорення серед містян, адже востаннє ціни переглядали лише рік тому — у червні 2024 року.

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